Блинкен в беседе с главой МИД КНР выразил озабоченность давлением Пекина на Тайвань

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты озабочены действиями Пекина в отношении Тайваня и выступают за мир и стабильность в районе Тайваньского пролива, заявил в состоявшейся накануне телефонной беседе с министром иностранных дел КНР Ван И госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госсекретарь подчеркнул, что США последовательно заинтересованы в мире и стабильности в районе Тайваньского пролива и выразил озабоченность в связи с продолжающимся военным, дипломатическим и экономическим давлением КНР на Тайвань", - сообщил представитель госдепа Нед Прайс.

Блинкен призвал Пекин "начать конструктивный диалог для решения проблем, связанных с проливом, мирным путем и в соответствии с пожеланиями и интересами народа Тайваня", говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Блинкен также "подчеркнул важность принятия мер для обеспечения того, чтобы глобальные поставки энергии и нестабильность цен не ставили под угрозу восстановление мировой экономики".

В субботу МИД КНР в сообщении о беседе информировал, что Ван И изложил Блинкену позицию Китая по Тайваню "в ответ на недавние неправильные слова и действия Соединенных Штатов" по этой проблеме, сообщил МИД КНР.

"Ван И сказал, что история и реальность полностью доказали, что "независимость Тайваня" является самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе", - говорилось в сообщении.

Министр отметил, что любая поддержка сил, выступающих за независимость острова, способствует нарушению мира в проливе и, в конечном итоге, будет иметь последствия.

По его словам, "если США действительно хотят сохранить мир в Тайваньском проливе, они должны четко и решительно выступать против любых действий, направленных на "независимость Тайваня", придерживаться политики одного Китая и "прекратить посылать неправильные сигналы силам "независимости Тайваня".

Ван И, коснувшись предстоящей виртуальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сказал, что она "является не только крупным событием в китайско-американских отношениях, но и крупным событием в международных отношениях".

Встреча лидеров двух стран намечена на вторник по пекинскому и понедельник по вашингтонскому времени. Временная разница между Пекином и Вашингтоном составляет 13 часов.

Территориальные вопросы КНР

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Кроме этого, Китай и участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты.

США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.