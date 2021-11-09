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Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,05 трлн руб.

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-октябре 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза - до 1 трлн 45,9 млрд рублей по сравнению с 641,1 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2020 года, следует из сообщения кредитной организации.

Таким образом, прибыль банка превысила закрепленный в предыдущей стратегии (на 2018-2020 годы) ориентир в 1 трлн рублей. Такого результата банк ранее рассчитывал достичь в 2020 году. Однако в середине прошлого года глава Сбербанка Герман Греф заявил, этот уровень не будет достигнут из-за пандемии.

Чистая прибыль Сбербанка в октябре 2021 года достигла 109,2 млрд рублей, что на 34% выше показателя за октябрь 2020 года (81,6 млрд рублей).

Банк в октябре восстановил резервы на 2,7 млрд рублей за счет укрепления рубля по отношению к основным валютам. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев составили 95,3 млрд рублей, что в 5,5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года.

Рентабельность капитала в октябре 2021 года составила 24,9%, рентабельность активов - 3,5%.

Чистый процентный доход за 10 месяцев 2021 года вырос на 12% - до 1 трлн 328,8 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 14,8% - до 471,8 млрд рублей.

Операционные расходы за январь-октябрь 2021 года составили 550 млрд рублей, увеличившись на 11%. Отношение расходов к доходам составило 28,4%.

Базовый и основной капиталы в октябре текущего года изменились незначительно и составили 3 трлн 822 млрд рублей и 3 трлн 972 млрд рублей соответственно. Общий капитал вырос на 0,14% - до 5 трлн 32 млрд рублей.

"Сдерживающее влияние на увеличение общего капитала оказал рост рыночной доходности ОФЗ и соответствующая отрицательная переоценка портфеля, учитываемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", - отмечается в сообщении.

Сбербанк

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