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"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк пока не планирует новые приобретения в рамках экосистемы, в ближайшие два года намерен инвестировать в создание инфраструктуры и цифровой платформы, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

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"Мы 2022-2023 годы видим как годы активных инвестиций в соединение логистики, инфраструктуры, в том числе и компании "СберЛогистика", в создание инфраструктуры и цифровой платформы", - отметил Греф, добавив, что развитие e-commerce движется по графику трехлетней стратегии.

"Покупать мы пока ничего не собираемся, у нас нет каких-то планов", - сказал глава банка.

Отвечая на вопрос, изучает ли Сбербанк активы в области fashion-ритейла, Греф заявил: "Мы смотрим в эту сторону сейчас, конечно, нужно моду развивать. Сейчас каких-то конкретных планов нет, но ребята активно работают над тем, как сделать так, чтобы этот ассортимент у нас появился. Как только у нас что-то появится в этой части, мы вам расскажем".

Сбер Сбербанк Герман Греф

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