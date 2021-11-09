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Греф сообщил об активном поиске покупателя на украинскую "дочку" Сбербанка

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк активно ищет вариант продажи украинской "дочки", но там много юридических сложностей, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбера Герман Греф.

"Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций (их там много) сделки, - сказал он. - Но мы будем стараться искать, конечно, варианты уходы с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там".

В середине сентября Греф сообщил, что Сбербанк рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинской "дочки" и не исключает принятия решения по ней до начала 2022 года. В сентябре Сбербанк России изменил название украинского дочернего банка на АО "Международный резервный банк" (МР банк).

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию Ощадбанка и запретил украинской "дочке" крупнейшего российского банка использовать торговую марку "Сбербанк" на Украине.

Украинский Сбербанк был основан в 2001 году, Сбербанк России - его единственный собственник. Российский Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после того, как в 2014 году обострились отношения между Россией и Украиной, а в 2017 году российские банки на Украине попали под санкции в ответ на то, что их обязали признавать паспорта жителей Донбасса и их обслуживать. Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных сделок по продаже "дочки" Сбербанка.

По данным НБУ на 1 сентября 2021 года, Сбербанк по размеру общих активов занимал 10-е место (61,88 млрд гривен) среди 72 украинских банков.

Герман Греф Сбербанк Украина МР Банк НБУ

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