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Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название на АО "Международный резервный банк" (МР банк, Киев), свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей. Как показывает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot, смена названия состоялась 10 декабря.

Сбербанк России 27 сентября решил изменить название украинской структуры на МР банк. Сбербанк еще в 2018-2019 годах подал в "Укрпатент" заявки на регистрацию названий "Международный резервный банк" на украинском, русском и английском языках, а также на связанные с этим торговые знаки. Сайт украинской "дочки" банка подтвердил планы по смене названия 1 ноября.

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию украинского государственного Ощадбанка и запретил "дочке" "Сбера" использовать торговую марку "Сбербанк" на Украине.

Сбербанк ищет вариант продажи украинской "дочки", но отмечает множество юридических сложностей, говорил глава банка Герман Греф в начале ноября.

Сбербанк в третьем квартале 2021 года классифицировал активы дочернего банка на Украине как заблокированные из-за законодательных ограничений, не позволяющих полноценно распоряжаться ими. В результате материнский банк создал резервы под эти активы на 33,3 млрд рублей.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") был основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2021 года киевский Сбербанк по размеру активов занимал 10-е место среди 71 действовавшего в стране банка.

Украина Сбербанк МРБ Герман Греф Укрпатент

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