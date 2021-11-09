ФАС разрешит МГТС повысить тарифы для населения на 5,1%

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Тарифы ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) на услуги телефонной связи могут вырасти в среднем на 2,6%, если компании будет разрешено их повысить, следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы.

Повышение может затронуть тарифы на услугу предоставления в пользование абонентской линии, которая является составляющей трех обязательных тарифных планов на услуги местной телефонной связи (безлимитный, повременный и комбинированный).

ФАС планирует разрешить МГТС повысить тарифы на эту услугу для населения на 5,1% (с нынешних 214 рублей), а для организаций - оставить на действующем уровне (225 рублей).

"В среднем по регулируемым услугам связи увеличение тарифов составит 2,6%", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФАС.

При этом МГТС сможет самостоятельно устанавливать тарифы по обязательным тарифным планам на услуги телефонной связи, но не выше предельных максимальных значений, установленных ФАС, а также предлагать, помимо обязательных, иные тарифные планы, в том числе, включающие в себя плату за различные виды услуг связи (интернет, IP-телефония, цифровое телевидение).

Пересмотреть тарифы ФАС попросила сама МГТС, уточняется в проекте.

"Тарифы на проводную телефонию регулируются государством. Последнее два года тарифы МГТС на проводную телефонию не менялись, в то время как затраты на поддержание линий связи растут ежегодно", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МГТС.

Там напомнили, что тарифы для населения на пользование абонентской линией не повышали с 2019 года и сейчас обсуждается их увеличение. Компании нужно компенсировать затраты, вызванные инфляцией.

"Окончательное решение о повышении тарифов МГТС будет принимать после вступления приказа ФАС в законную силу", - добавили в компании.

С 1 февраля 2007 года абоненты операторов-монополистов получили возможность выбрать способ оплаты телефонных разговоров между тремя тарифными планами - безлимитным, комбинированным или повременным. К каждому тарифному плану прибавляется плата за предоставление в пользование абонентской линии. До этого момента в большинстве регионов пользователи услуг фиксированной связи платили только ежемесячную абонентскую плату.

С 1 июня 2021 года тарифы на услуги фиксированной телефонии были повышены и у "Ростелекома". Средневзвешенная индексация тарифов составила чуть более 2%. "К примеру, плата за предоставление абонентской линии повысилась на 5 рублей. Индексация значительно ниже уровня инфляции", - сказали в пресс-службе компании.

"Пересмотр проводится не чаще одного раза в год, поэтому в ближайшее время изменений не будет", - заверили в "Ростелекоме".