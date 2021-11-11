Около 80% операторов фиксированной связи заявили, что ожидают роста тарифов в 2022 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Около 80% крупных российских операторов фиксированной связи (ШПД, телефонии, ЦОД, ТВ и видеонаблюдения) ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2022 году, при этом 46% полагают, что оно составит от 10% и более, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, основанного на опросе крупнейших операторов.

"78% опрошенных компаний делают неутешительный для абонентов вывод: в 2022 году рост тарифов на услуги связи продолжится. Сейчас операторы ожидают менее существенного увеличения, чем в предыдущие годы. Тем не менее, 46% полагают, что этот рост существенно превысит инфляцию: 32% прогнозируют его в пределах 10-15%, 14% - от 16% и более", - говорится в исследовании.

Еще 32% опрошенных считают, что рост тарифов будет в пределах 3-9%, 20% не ожидают повышения, а 2% операторов полагают, что стоимость услуг снизится.

По данным TelecomDaily, в предыдущие два года рост тарифов составлял 12-15%.

Как показало исследование, по сравнению с прошлым годом доля компаний, ожидающих роста тарифов, снизилась с 86% до 78%. Сократилась и доля операторов, ожидающих роста тарифов выше 10% - в минувшем году таких было 74%. "В течение 2020-2021 годов телеком-игроки в этих сегментах активно повышали стоимость услуг и сейчас опасаются, что возможности абонентов в 2022 году сильно ограничены", - полагают аналитики TelecomDaily.

Операторы полагают, что в 2022 году больше всего вырастет стоимость фиксированного доступа в интернет и мобильных услуг (в рамках FMC, IoT-продукта, видеонаблюдения и т.п.) - эти варианты выбрали 52% опрошенных. Услуги для бизнеса (аренда каналов, VPN и т.д.) подорожают по мнению 31% опрошенных, телефонии - 28%, телевидения - 27%, облачных сервисов и ЦОДов - также 27%.

Рынок продолжает расти

По мнению большинства опрошенных операторов, в 2021 году рынок телекоммуникаций РФ, несмотря на давление пандемии и проблемы с платежеспособностью у части абонентов, продолжал расти.

"Сразу 81% респондентов констатировали рост годового объема услуг (в прошлом году таких компаний было 60%). Причем 31% утверждают, что это значительный рост (против 20% в конце прошлого года). Сокращение объема оказываемых услуг отметили 3% против 18% в конце 2020 года, еще 14% говорят об отсутствии динамики (18% годом ранее)", - уточняют аналитики агентства.

Опрос показал также, что общее финансовое состояние респондентов за год стало устойчивее: 89% опрошенных компаний заявили, что не испытывают финансовых трудностей (в 2020 году таких было 78%). Из них 59% отмечают, что средств хватает в том числе и на развитие (против 46% годом ранее), а 30% - что им удается поддерживать, но не развивать бизнес (32% - в 2020 году). Еще 6% предупреждают о финансовых проблемах (год назад - 14%).

"Отрицательными факторами, которые оказывают негативное давление на рынок, опрошенные фактически назвали последствия пандемии коронавируса: 55% говорят о резком ухудшении в экономике и падении платежеспособного спроса (годом ранее так ответили 70%). Остальные факторы оказались не так заметны: рост арендных платежей - 39%, рост курса доллара - 38%, повышение налогов - 30%, вступление в силу неблагоприятных для рынка законов - 30%", - говорится в исследовании.

Опрос проводился в октябре-ноябре и содержит данные порядка 65 операторских компаний с федеральным охватом (либо из ТОП-10 в своем регионе).