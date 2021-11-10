"СПБ биржа" не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, будет использовать доходы для финансирования расширения бизнеса, говорится в проспекте эмиссии компании.

"Исторически сложилось так, что мы не выплачивали денежные дивиденды по акциям, и мы не ожидаем выплаты каких-либо денежных дивидендов в обозримом будущем. Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы, если таковые имеются, для финансирования развития и расширения нашего бизнеса", - отмечается в документе.

Также "СПБ биржа" сообщила о планах за ближайшие 3-5 лет нарастить число акций, допущенных к торгам, с 1,7 тыс. до более 2,5 тыс.

"Мы продолжим добавлять больше долевых ценных бумаг, которые торгуются на биржах США, таких как NYSE или Nasdaq, в том числе новых компаний, которые только выходят на рынок. Мы также планируем расширить наше предложение иностранных акций с других международных бирж, таких как Лондонская фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа, азиатские и другие европейские биржи", - говорится в документе. Биржа намерена листинговать и бумаги российских эмитентов.

Также биржа планирует начать работу по запуску опционов на акции до конца года и запустить торги этим инструментом в 2022 году.

Кроме того, до конца года биржа планирует запустить торги российскими акциями, внедрив принцип best execution (наилучшее исполнение сделок по цене). На конец июня объем торгов бумагами российских эмитентов на бирже составил менее 1% от общего торгов, сейчас на бирже залистинговано чуть более 50 российских бумаг.

Биржа также планирует расширить торговые часы для торговли российскими акциями, которые сейчас проходят с 10:00 мск до 19:00 мск. При этом иностранные инструменты на "СПБ бирже" торгуются с 7:00 мск (пока это около 100 инструментов) до 2:00 мск.

"Мы считаем, что наше внимание к розничным инвесторам и ограничение HFT на нашей платформе позволят нам предлагать высококонкурентные цены для торговли российскими ценными бумагами", - говорится в документе.

"Мы также рассматриваем способы сделать нашу платформу привлекательной для российских эмитентов акций, особенно для эмитентов со средней капитализацией (которые мы считаем эмитентами с рыночной капитализацией от $0,5 млрд до $10 млрд), включая тех, кто ищет двойные местные и международные листинги, предлагая комбинированный пул ликвидности для своих инструментов акций независимо от места листинга или типа ценных бумаг. Мы считаем, что эта услуга позволила биржам ценных бумаг на зарубежных рынках, таких как BATS в США, Chi-X Europe или Chi-X Australia, захватить значительную долю рынка объемов торгов с действующих бирж, и мы стремимся принять аналогичную модель в России", - отмечается в проспекте.

К середине 2022 года "СПБ биржа" планирует запустить биржевые торги иностранными ETF.

"Мы планируем начать биржевые торги ведущими иностранными ETF на основе объемов торгов на биржах США к середине 2022 года при условии вступления в силу ряда ожидаемых изменений в соответствующем российском законодательстве", - отмечается в документе. По состоянию на конец июня биржа поддерживала внебиржевую торговлю 127 ETF.

Также биржа планирует увеличить количество торгуемых еврооблигаций российских и иностранных эмитентов с 64 до более чем 1 тыс. Биржа запустила торги этими инструментами в декабре 2019 года.

"Наша текущая стратегия развития нашего рынка еврооблигаций заключается в том, чтобы сосредоточиться на предложении инструментов с высокой доходностью, но с аналогичными характеристиками риска, как облигации, доступные в настоящее время розничным инвесторам в России, с долгосрочной целью увеличения количества еврооблигаций, предлагаемых на нашей платформе, до более чем 1 тыс. Такие инструменты могут включать суверенные или высококачественные корпоративные выпуски с развивающихся рынков как инвестиционного, так и субинвестиционного уровня", - отмечается в проспекте.

Биржа планирует разработать ряд предложений, ориентированных на ESG, включая торговлю индексами ESG, облигациями ESG и низкоуглеродными энергетическими сертификатами.

"СПБ биржа" - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

В настоящее время акциями биржи владеет УК "Восток-Запад", которая управляет активами ЗПИФ "Фридом финанс" (11,03%), ВТБ (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов", который управляет ЗПИФ "Экватор+", который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору "СПБ биржи" Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС - 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа "Тинькофф" (TCS) - 5%, "Атон" - 4,32%, БКС - 3,61%.

Ранее "СПБ биржа" заявила, что планирует провести IPO на своей площадке. Компания может разместить в ходе IPO до 14,285 млн акций, или 12,5% капитала, и привлечь около $150 млн. Ценовой диапазон составляет $10,5-11,5 за акцию, что соответствует капитализации компании в $1,2-1,3 млрд. Ожидается, что торги акциями компании с тикером "SPBE" начнутся на самой "СПБ бирже" 19 ноября или около этой даты. Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи. Компания планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).