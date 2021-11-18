Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"СПБ биржа" провела размещение по верхней границе и привлекла $175 млн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") официально подвела итоги IPO, по итогам которого компания привлечет около $175 млн (предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен, и до вычета расходов на проведение размещения).

Компания сообщила, что разместила 15 217 392 обыкновенные акции, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Ранее биржа планировала разместить 12,5% капитала (около 14,285 млн акций) и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение).

Цена размещения установлена в $11,5 за одну акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5, объявленного 9 ноября. Фактически цена определилась еще в среду, 17 ноября, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона.

Стоимость компании исходя из цены размещения - $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money).

Торги акциями компании с тикером "SPBE" начнутся на самой "СПБ бирже" и на "Московской бирже" 19 ноября.

"Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов", - сказал через пресс-службу гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов,. Он также отметил высокий интерес со стороны "крупнейших российских и международных институциональных игроков".

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), "дочка" биржи АО "Восход" выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе "Восхода".

Компания планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).

Организаторами сделки в качестве совместных глобальных координаторов выступают "ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB", эти же инвестбанки совместно с "Атоном", Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, "Финамом", Investment Company Freedom Finance LLC, банком "Открытие", Sova Capital Limited и Совкомбанком выступают в качестве совместных букраннеров.

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Акциями биржи до IPO владели в следующих долях: УК "Восток-Запад", которая управляет активами ЗПИФ "Фридом финанс" (11,03%), ВТБ (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов", который управляет ЗПИФ "Экватор+", который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору "СПБ биржи" Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС - 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа "Тинькофф" (TCS ) - 5%, "Атон" - 4,32%, БКС - 3,61%.

"СПБ биржа" не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, будет использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 1,5 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Совокупный операционный доход вырос в 3,3 раза, до 3,5 млрд рублей. EBITDA выросла в 4,3 раза, составив 1,95 млрд рублей. Оборот торгов за этот период увеличился в 4,6 раза, до $206 млрд. На конец июня 2021 года на платформе было зарегистрировано около 12,1 млн счетов, из которых 1,42 млн - активных счетов.

СПБ биржа Петербург Банк России Мосбиржа ВТБ Капитал Тинькофф

Новости по теме

Новости

ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с группой Винокурова

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Российский ЦБ при ухудшении ситуации готов ограничить ставки по эквайрингу

Опустившаяся до минимума с начала октября нефть продолжает дешеветь

Опустившаяся до минимума с начала октября нефть продолжает дешеветь

Рубль в четверг утром умеренно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в четверг утром умеренно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Десятки страховщиков уйдут с рынка из-за требований Банка России к финустойчивости. Обзор

Десятки страховщиков уйдут с рынка из-за требований Банка России к финустойчивости. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });