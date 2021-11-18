"СПБ биржа" провела размещение по верхней границе и привлекла $175 млн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") официально подвела итоги IPO, по итогам которого компания привлечет около $175 млн (предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен, и до вычета расходов на проведение размещения).

Компания сообщила, что разместила 15 217 392 обыкновенные акции, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Ранее биржа планировала разместить 12,5% капитала (около 14,285 млн акций) и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение).

Цена размещения установлена в $11,5 за одну акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5, объявленного 9 ноября. Фактически цена определилась еще в среду, 17 ноября, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона.

Стоимость компании исходя из цены размещения - $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money).

Торги акциями компании с тикером "SPBE" начнутся на самой "СПБ бирже" и на "Московской бирже" 19 ноября.

"Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов", - сказал через пресс-службу гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов,. Он также отметил высокий интерес со стороны "крупнейших российских и международных институциональных игроков".

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), "дочка" биржи АО "Восход" выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе "Восхода".

Компания планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).

Организаторами сделки в качестве совместных глобальных координаторов выступают "ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB", эти же инвестбанки совместно с "Атоном", Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, "Финамом", Investment Company Freedom Finance LLC, банком "Открытие", Sova Capital Limited и Совкомбанком выступают в качестве совместных букраннеров.

"СПБ биржа" - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Акциями биржи до IPO владели в следующих долях: УК "Восток-Запад", которая управляет активами ЗПИФ "Фридом финанс" (11,03%), ВТБ (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов", который управляет ЗПИФ "Экватор+", который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору "СПБ биржи" Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС - 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа "Тинькофф" (TCS ) - 5%, "Атон" - 4,32%, БКС - 3,61%.

"СПБ биржа" не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, будет использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 1,5 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Совокупный операционный доход вырос в 3,3 раза, до 3,5 млрд рублей. EBITDA выросла в 4,3 раза, составив 1,95 млрд рублей. Оборот торгов за этот период увеличился в 4,6 раза, до $206 млрд. На конец июня 2021 года на платформе было зарегистрировано около 12,1 млн счетов, из которых 1,42 млн - активных счетов.