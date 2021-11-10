Глава Минэнерго счел преждевременными разговоры о "закате нефтяной эры"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - РФ в условиях энергоперехода необходимо стабилизировать добычу нефти, считает министр энергетики страны Николай Шульгинов.

В интервью газете "Коммерсант" он отметил, такого подхода придерживается не только Москва, но и ее зарубежные партнеры.

"Мы считаем, что в 2023-2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача - обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи. Мы также должны внести изменения в энергостратегию, возможно в генсхемы нефтяной, газовой, угольной отраслей, исходя из стратегии низкоуглеродного развития, и продлить горизонт планирования до 2050 года", - сообщил он.