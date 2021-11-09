Вильфанд счел, что газ РФ будет востребован грядущей зимой в Европе из-за морозов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Предстоящей зимой в Европе оттепели будут перемежаться сильными заморозками до минус 15-20 градусов, поэтому российский газ будет востребован в западной части континента, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Ожидается очень неоднородный режим, это касается и Западной, и Восточной Европы, и европейской территории России. Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время (прогнозируется - ИФ) большая повторяемость низких температур до -20...-25 градусов для Москвы, для центра европейской России, до -15...-20 градусов для Западной Европы. Это очень холодная погода", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

Отвечая на вопрос, будет ли в связи с такими низкими температурами российский газ востребован в Европе, Вильфанд сказал: "Конечно, отсюда (это) следует".

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что неоднородная погода означает, что зимой "будут частые вторжения холодных воздушных масс, приводящие к морозам, заметным отклонениям от нормы в отрицательную сторону на 5-10 градусов ниже нормы, и к оттепелям, которые выше нормы на те же самые 5-10 градусов".

"Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива: газа, угля, мазута на подстанции", - добавил Вильфанд.