Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вильфанд счел, что газ РФ будет востребован грядущей зимой в Европе из-за морозов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Предстоящей зимой в Европе оттепели будут перемежаться сильными заморозками до минус 15-20 градусов, поэтому российский газ будет востребован в западной части континента, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Ожидается очень неоднородный режим, это касается и Западной, и Восточной Европы, и европейской территории России. Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время (прогнозируется - ИФ) большая повторяемость низких температур до -20...-25 градусов для Москвы, для центра европейской России, до -15...-20 градусов для Западной Европы. Это очень холодная погода", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

Отвечая на вопрос, будет ли в связи с такими низкими температурами российский газ востребован в Европе, Вильфанд сказал: "Конечно, отсюда (это) следует".

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что неоднородная погода означает, что зимой "будут частые вторжения холодных воздушных масс, приводящие к морозам, заметным отклонениям от нормы в отрицательную сторону на 5-10 градусов ниже нормы, и к оттепелям, которые выше нормы на те же самые 5-10 градусов".

"Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива: газа, угля, мазута на подстанции", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Европа Москва

Новости по теме

Новости

Суд отправил ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО по делу о мошенничестве

Суд отправил ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО по делу о мошенничестве

Лавров возложил на Запад ответственность за кризис на польско-белорусской границе

Госдума не будет вводить дистанционный формат голосования

Минцифры проведет дополнительное тестирование портала "Госуслуг" после сбоя

В России число умерших от коронавируса за сутки превысило 1,2 тыс.

В России число умерших от коронавируса за сутки превысило 1,2 тыс.

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Американец Рид объявил голодовку в мордовской колонии

Американец Рид объявил голодовку в мордовской колонии

Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуировали с судна

Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуировали с судна
Пандемия коронавируса

Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж

Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж

Сотрудник Росгвардии погиб при задержании подозреваемых в Петербурге

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });