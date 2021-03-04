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Дизайн-студия IKEA откроется в московском ТРЦ "Щелковский"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Дизайн-студия IKEA заработает этой весной в московском торгово-развлекательном центре "Щёлковский", сообщили в пресс-службе компании.

"В прошлом году мы много инвестировали в развитие сети и открыли магазины городского формата в разных районах города. В последнее время мы видим, что интерес москвичей к решениям для обустройства дома стремительно растет, и мы надеемся, что благодаря открытию новой дизайн-студии нам удастся изменить к лучшему домашнюю жизнь многих людей", - отметил гендиректор розничной сети и директор по устойчивому развитию ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

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В компании уточнили, что это третья дизайн-студия компании в черте города. В пространстве площадью 700 кв.м будут представлены комплексные решения для дома.

IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. В России IKEA принадлежит 14 одноименных магазинов в торговых центрах "Мега".

В мае 2018 года компания открыла в России новый магазин - компактный объект в формате дизайн-студии в ТЦ "Авиапарк". Затем были открыты еще две дизайн-студии - в Москве и Нижнем Новгороде. Сегодня в РФ работают шесть дизайн-студий ИКЕА: две в Москве, три в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.

ТРЦ "Щёлковский" открылся в октябре прошлого года и является частью многофункционального центра с пятью подземными и шестью надземными этажами общей площадью более 150 тыс. кв.м. Объект построен ГК "Киевская площадь" на месте Щёлковского автовокзала, вошедшего в портфель активов холдинга в 2017 году.

IKEA Москва

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