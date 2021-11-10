Илья Красильщик ушел с поста руководителя "Яндекс.Лавки"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Илья Красильщик, который руководил сервисом "Яндекс.Лавка" с момента его создания в 2019 году, ушел из проекта. Он сообщил об этом в фейсбуке и уточнил, что остался работать в "Яндексе".

Представитель "Яндекса" сказал "Интерфаксу", что Красильщик сосредоточится на запуске новых проектов в компании. При этом он продолжит участвовать в развитии продукта и влиять на то, как "Лавка" коммуницирует с пользователями.

Руководители ключевых подразделений "Лавки" перейдут в прямое подчинение Дмитрия Масюка - главе направлений фудтеха и FMCG (товары повседневного спроса - ИФ) "Яндекса".