Поиск

"Яндекс" сменит руководство "Яндекс.Еды"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Фудтех-подразделение "Яндекс.Такси" выделит проект по доставке продуктов "Яндекс.Лавка" в отдельное направление, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. До сих пор "Яндекс.Лавка" развивалась внутри "Яндекс.Еды". Руководство "Яндекс.Еды" сменится.

Руководитель "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик будет подчиняться напрямую гендиректору "Яндекс.Такси" Даниилу Шулейко. "Обновленная структура позволит компании сфокусировать на этом направлении ресурсы, необходимые для быстрого масштабирования Яндекс.Лавки", - объяснили в компании.

"Яндекс.Еду" возглавит Дмитрий Масюк. Направление будет развиваться параллельно с "Яндекс.Лавкой" и они сохранят связь "в ключевых процессах", добавили в компании. Масюк после назначения сосредоточится на росте бизнеса и повышении удобства сервиса для логистических партнеров.

"Яндекс.Еда" была создана на базе сервиса Foodfox, который "Яндекс" приобрел в декабре 2017 года. Основатели Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар, которые развивали направление это направление в "Яндексе" с декабря 2018 года, из компании уйдут. Они останутся советниками Шулейко и будут консультировать команду проекта.

До прихода в фудтех Масюк руководил развитием сервиса для водителей в "Яндекс.Такси" и консультировал компании потребительского сектора в McKinsey.

"Яндекс" не раскрывает показатели фудтех-направления, оно включено в такси-сегмент. Выручка сегмента в IV квартале 2019 года составила 11,9 млрд рублей, что на 72% превысило аналогичный показатель 2018 года.

Яндекс Илья Красильщик Дмитрий Масюк Сергей Полиссар Даниил Шулейко Яндекс.Еда Яндекс.Лавка

Новости по теме

Новости

Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за "грязную" нефть

"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

"Яндекс" разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

"Транснефть" сообщила о нескольких заявках на поставку нефти в Белоруссию в марте

"Транснефть" сообщила о нескольких заявках на поставку нефти в Белоруссию в марте

Минск оценил более чем в $2 млрд свои потери из-за нефтяной "войны" с Россией

"КАМАЗ" допустил переход на неполную рабочую неделю с 20 апреля из-за коронавируса

"КАМАЗ" допустил переход на неполную рабочую неделю с 20 апреля из-за коронавируса

"Ведомости" узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России

"Ведомости" узнали об угрозе закрытия нескольких сахарных заводов в России

Бизнес поддержал повышение сбора в "Платон" для старых грузовиков

Минск не будет инициировать пересмотр контракта по газу с Россией на 2020 год

Минск не будет инициировать пересмотр контракта по газу с Россией на 2020 год

Биржевые цены на бензин достигли локальных максимумов

Биржевые цены на бензин достигли локальных максимумов

Продажи машин в Китае в I половине февраля рухнули на 92% из-за вируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');