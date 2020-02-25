"Яндекс" сменит руководство "Яндекс.Еды"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Фудтех-подразделение "Яндекс.Такси" выделит проект по доставке продуктов "Яндекс.Лавка" в отдельное направление, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. До сих пор "Яндекс.Лавка" развивалась внутри "Яндекс.Еды". Руководство "Яндекс.Еды" сменится.

Руководитель "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик будет подчиняться напрямую гендиректору "Яндекс.Такси" Даниилу Шулейко. "Обновленная структура позволит компании сфокусировать на этом направлении ресурсы, необходимые для быстрого масштабирования Яндекс.Лавки", - объяснили в компании.

"Яндекс.Еду" возглавит Дмитрий Масюк. Направление будет развиваться параллельно с "Яндекс.Лавкой" и они сохранят связь "в ключевых процессах", добавили в компании. Масюк после назначения сосредоточится на росте бизнеса и повышении удобства сервиса для логистических партнеров.

"Яндекс.Еда" была создана на базе сервиса Foodfox, который "Яндекс" приобрел в декабре 2017 года. Основатели Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар, которые развивали направление это направление в "Яндексе" с декабря 2018 года, из компании уйдут. Они останутся советниками Шулейко и будут консультировать команду проекта.

До прихода в фудтех Масюк руководил развитием сервиса для водителей в "Яндекс.Такси" и консультировал компании потребительского сектора в McKinsey.

"Яндекс" не раскрывает показатели фудтех-направления, оно включено в такси-сегмент. Выручка сегмента в IV квартале 2019 года составила 11,9 млрд рублей, что на 72% превысило аналогичный показатель 2018 года.