Американские фондовые индексы снизились на данных о скачке инфляции в США

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций упал в среду на фоне статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Рынок внимательно следит за данными об инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

"Если инфляция не начнет ослабляться, Федрезерву, вероятно, придется ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов и перейти к подъему ставки, что негативно скажется на рынке акций", - отмечает основатель Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис.

Другой отчет Минтруда, обнародованный в среду, показал, что число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 267 тыс., что является минимумом с марта 2020 года.

Акции американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. выросли в цене на 29% по итогам дебютных торгов после IPO. Как сообщалось, Rivian разместила акции на $11,9 млрд, получив оценку более $77 млрд. Торги акциями компании в среду открылись на уровне $106,75, что на 36,9% выше цены размещения ($78), а завершились на уровне $100,73.

Бумаги General Electric Co. (GE) подешевели на 2,1%. Накануне американский концерн объявил, что разделит операции на три самостоятельные публичные компании, которые объединят в себе активы GE в сфере авиации, здравоохранения и энергетики.

В среду GE сообщила о намерении выкупить с рынка облигации на общую сумму $23 млрд за счет средств, полученных от недавно закрытой сделки по объединению операций по лизингу самолетов GE Capital Aviation Services (Gecas) с ирландской AerCap Holdings NV. Денежные поступления GE от этой сделки составили более $23 млрд.

Бумаги Tesla, подешевевшие накануне почти на 12%, подорожали в среду на 1,8%. В минувшие выходные Илон Маск пообещал продать 10% принадлежащих ему акций компании, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter, и по результатам проведенного в соцсети опроса он должен продать этот пакет.

Стоимость акций Coinbase Global Inc. рухнула на 8,1%. Выручка оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи в третьем квартале составила $1,31 млрд, оказавшись существенно ниже консенсус-прогноза рынка в $1,61 млрд.

Тем временем бумаги DoorDash Inc., оператора сервиса доставки еды, подскочили в цене на 11,6% на информации о покупке компанией финского стартапа Wolt Enterprises Oy, работающего в той же сфере, более чем за $8 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями, отмечается в сообщении DoorDash.

Бумаги китайского производителя электромобилей Nio Inc. подешевели на 2,7%, хотя показатели скорректированной прибыли и выручки компании за третий квартал превзошли прогнозы аналитиков. Руководство NIO, однако, предупредило, что компания, продавшая в минувшем квартале рекордное число электромобилей, - 24,439 тыс. - вряд ли сможет увеличить продажи из-за проблем в цепочках поставок. Согласно оценкам компании, продажи NIO в текущем квартале составят 23,5-25,5 тыс. электромобилей.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 240,04 пункта (0,66%) и составил 36079,94 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 38,54 пункта (0,82%) - до 4646,71 пункта.

Nasdaq Composite потерял 263,84 пункта (1,66%) и составил 15622,71 пункта.