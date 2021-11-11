Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,2%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим снижением индексов вслед за откатом нефти и индикаторов в США на опасениях ужесточения монетарной политики Федрезерва в условиях ускорения инфляции; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,7-1,2%, при этом в лидерах отката выступают акции "Аэрофлота".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4144,36 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1832,24 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 71,23 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,4%), "Яндекса" (-1,7%), "Роснефти" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,4% "префы"), АФК "Система" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,9%), акции ПАО "Полюс" (+0,6%), Polymetal (+0,3%), Московской биржи (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Оценки аналитиков

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в четверг как смешанный, поскольку азиатские рынки акций отскакивают вверх. Вероятна ситуация, когда российский рынок акций будет испытывать неуверенность в начале дня, но затем может вернуться к росту.

В США в четверг выходной в связи с Днем ветеранов. В России "АЛРОСА" опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал. MSCI может объявить о включении акций "Группы компаний ПИК" в индекс MSCI Russia.

Главной темой прошедшего дня были данные об ускорении инфляции в Китае и США, рынку уже все сложнее верить во временный характер роста цен. На этом фоне растут опасения по поводу вынужденных более агрессивных действий ФРС по сдерживанию роста цен.

На нефть оказали влияние заявления из администрации США. Президент Джо Байден сообщил, что обратился в Национальный экономический совет с просьбой разработать меры по снижению цен на энергоносители. Он также говорил с Федеральной комиссией по торговле о предотвращении рыночных манипуляций. На прошлой неделе США продали 3,1 млн баррелей из стратегических резервов, что и стало причиной роста запасов, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев констатирует отсутствие сильных факторов поддержки для рынка акций РФ.

Высокий уровень инфляции может вынудить ФРС повысить ключевую ставку раньше текущих ожиданий, что негативно скажется на рынках. Доходность казначейских облигаций США резко увеличилась, а индекс доллара достиг уровней середины прошлого года.

Утром в четверг настроения на мировых рынках постепенно улучшаются, котировки на промышленные металлы подрастают, нефть пытается остановить снижение. Однако сильные факторы, способные оказать российскому рынку акций поддержку, пока отсутствуют, считает Соловьев.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что инвесторы начинают осознавать серьезность складывающейся ситуации в условиях ускорения инфляции, что угрожает ростом ключевых процентных ставок.

Возможно, что на рынках начали формироваться условия для долгожданной нисходящей коррекции. Однако по основному сценарию, в среднесрочной перспективе (до середины следующего года) проинфляционный рост рынков (например, рынка акций и нефти), пусть и с периодическими коррекциями вниз (усилится волатильность рынков), вполне может продолжиться, пока полностью не прояснится, когда и как произойдет реальное ужесточение кредитно-денежной политики ФРС и насколько вырастут процентные ставки.

Скачок американской инфляции

В США в среду индексы акций снизились на 0,7-1,7% на данных о скачке американской инфляции в октябре. По данным Минтруда США, потребительские цены в октябре выросли на 6,2% в годовом выражении (максимальными темпами почти за 31 год - с ноября 1990 года) при прогнозах роста до 5,8% с сентябрьского уровня 5,4%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Данные по инфляции являются ключевыми для принятия Федрезервом решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Другой отчет Минтруда, обнародованный в среду, показал, что число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 267 тыс. (минимум с марта 2020 года), тогда как эксперты ожидали 260 тыс.

В четверг в Азии отмечается коррекция индексов акций вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Рынок акций Японии вырос на ожиданиях, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических стимулов, сообщает MarketWatch.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после отката накануне на фоне увеличения запасов нефти в США и укрепления доллара на статистике по инфляции.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,62 за баррель (-0,02% и -2,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,38 за баррель (+0,05% и -3,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 1 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 1-1,6 млн баррелей.

Между тем в четверг позитивное влияние на рынок оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов, отмечают аналитики Commerzbank.

Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.