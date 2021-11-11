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Сбербанк ожидает перетока во вклады части средств с текущих счетов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает некоторого изменения тренда в поведении розничных клиентов - переток части средств со счетов до востребования во вклады на фоне роста ставок, сообщил зампред правления банка Кирилл Царев в интервью телеканалу "Россия 24".

На фоне снижения инфляции и процентных ставок наблюдался активный приток средств физлиц на фондовый рынок. Кроме того, изменилась структура розничных пассивов: больше средств стало на текущих счетах и меньше на вкладах.

"Мы видели самую низкую инфляцию в нашей истории, безусловно, под это сократились ставки по депозитам. Психологически не все к этому были готовы, искали какие-то альтернативы. Мы видели большой приток денежных средств на фондовый рынок, те же деньги до востребования, потому что люди выбирали, что им делать", - напомнил Царев.

"Сейчас мы ожидаем несколько изменения этой тенденции, так как ставки по депозитам станут выше. Часть клиентов, наверно, снова посмотрит дополнительно на депозиты. (. . .) Вместе с тем, безусловно, некоторые люди будут смотреть в том числе и на рынок ценных бумаг", - предположил зампред Сбербанка.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%. После двух повышений в сентябре и октябре ключевая ставка составляет 7,5%.

Сбербанк

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