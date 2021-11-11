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"Роснефть" продаст до 100 тысяч тонн нефти КТК с отгрузкой в середине декабря

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" объявила тендер по продаже нефти марки "Смесь КТК" на условиях FOB Новороссийск - терминал КТК-Р Южная Озереевка с отгрузкой 14-15 декабря 2021 года. На продажу выставлено до 100 тысяч тонн нефти, следует из материалов компании.

Перевозчиком выступает Shell International Trading and Shipping Company Limited.

Заявки от претендентов принимаются до 15 ноября, итоги тендера будут известны до 19 ноября.

Роснефть КТК Shell International Trading

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