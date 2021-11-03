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"Роснефть" 12 ноября представит квартальный отчет по МСФО

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что 12 ноября представит отчет по МСФО за III квартал 2021 года.

Чистая прибыль компании по МСФО во II квартале составила 233 млрд рублей по сравнению с 43 млрд рублей годом ранее (в 5,4 раза выше). Показатель EBITDA составил 571 млрд рублей против 170 млрд рублей годом ранее (в 3,4 раза больше). Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий во II квартале 2021 года составила 2 трлн 167 млрд рублей.

Роснефть

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