Страны ОПЕК в октябре увеличили добычу на 217 тыс. б/с

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в октябре увеличили нефтедобычу на 217 тысяч баррелей в сутки - до 27,5 млн б/с, говорится в отчете организации.

При этом, как свидетельствуют расчеты "Интерфакса", соглашение ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи исполнено на 119%, что в условиях, когда потребители просят больше нефти, означает, что на рынок поставлено на 560 тыс. б/с меньше, чем планировалось.

В частности, не смогли увеличить добычу нефти до оговоренного уровня Нигерия, Ангола, Конго и Экваториальная Гвинея.