ОПЕК проведет в январе внеочередное заседание для выбора нового генерального секретаря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В ходе 182-й конференции ОПЕК ее участники на заседании в среду сосредоточились на обсуждении новой долгосрочной стратегии и планах по выбору нового генерального секретаря.

Как пишет агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Джавада Оуджи, министры стран коалиции обсудили административные и финансовые вопросы. "Мы также обсудили выбор генерального секретаря ОПЕК, срок полномочий Мохаммеда Баркиндо на посту генерального секретаря ОПЕК должен закончиться в августе 2022 года. Сегодня страны-члены ОПЕК попросили представить своих кандидатов к следующему месяцу. Новый генеральный секретарь ОПЕК будет выбран в следующем месяце", - сказал министр.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, в ходе встречи Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы выбрать нового генсека сегодня, однако встретила сопротивление, в частности со стороны Ирака. Своих кандидатов представили Ирак и Кувейт.

Конференция ОПЕК обычно назначает генсека сроком на три года и может продлить его полномочия еще один раз на такой же срок. Баркиндо был избран на пост генерального секретаря ОПЕК летом 2016 года.