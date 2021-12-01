Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ОПЕК проведет в январе внеочередное заседание для выбора нового генерального секретаря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В ходе 182-й конференции ОПЕК ее участники на заседании в среду сосредоточились на обсуждении новой долгосрочной стратегии и планах по выбору нового генерального секретаря.

Как пишет агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Джавада Оуджи, министры стран коалиции обсудили административные и финансовые вопросы. "Мы также обсудили выбор генерального секретаря ОПЕК, срок полномочий Мохаммеда Баркиндо на посту генерального секретаря ОПЕК должен закончиться в августе 2022 года. Сегодня страны-члены ОПЕК попросили представить своих кандидатов к следующему месяцу. Новый генеральный секретарь ОПЕК будет выбран в следующем месяце", - сказал министр.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, в ходе встречи Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы выбрать нового генсека сегодня, однако встретила сопротивление, в частности со стороны Ирака. Своих кандидатов представили Ирак и Кувейт.

Конференция ОПЕК обычно назначает генсека сроком на три года и может продлить его полномочия еще один раз на такой же срок. Баркиндо был избран на пост генерального секретаря ОПЕК летом 2016 года.

ОПЕК

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В США зафиксировали первый случай заражения "омикроном"

США заявили, что без колебаний будут применять ограничения против России

США заявили, что без колебаний будут применять ограничения против России

WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

Россиянина приговорили в США к пяти годам тюрьмы за киберпреступления

Россиянина приговорили в США к пяти годам тюрьмы за киберпреступления

Армия Эфиопии отбила у повстанцев город, включенный в список ЮНЕСКО

Армия Эфиопии отбила у повстанцев город, включенный в список ЮНЕСКО

Не менее 23 стран обнаружили у себя случаи заболевания "омикроном"

Иран опроверг захват талибами КПП на границе

Белорусская армия усилена российской бронетехникой

Госдеп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае агрессии против Украины

Госдеп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае агрессии против Украины

Талибы захватили несколько иранских КПП на границе

Талибы захватили несколько иранских КПП на границе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });