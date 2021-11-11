Рубль вечером продолжил немного укрепляться к доллару и евро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях сниженной активности игроков из-за выходного дня в США.

Курс доллара США составил 71,13 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,6 руб./EUR1, подешевев на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,49 копейки - до 75,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слегка укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах в условиях сниженной активности игроков из-за праздничного выходного дня в США. В четверг в США отмечают День ветеранов, но биржи работают. Инвесторы продолжают анализировать данные об американской инфляции, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Согласно данным министерства труда, опубликованным накануне, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Следом президент США Джозеф Байден заявил, что его важнейшим приоритетом является именно борьба с инфляцией в стране. "Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет – изменить направление этой тенденции", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. Он также отметил, что призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером вернулись к росту после непродолжительного периода снижения в ходе дневных торгов. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве выросли на 0,44% - до $83,01 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,63% - до $81,85 за баррель.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз относительно роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн баррелей в сутки (б/с), но сократил прогноз роста спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Таким образом картель теперь ожидает, что глобальный спрос на нефть в 2022 году составит 100,6 млн б/с, что примерно на 500 тыс. б/с выше уровня 2019 года. Спрос в этом году составит 96,4 млн б/с.

Европейская комиссия, в свою очередь, существенно повысила прогнозы цен на нефть в ближайшее время. Как сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК, в среднем в этом году марка Brent будет стоить $71,6 за баррель против предполагавшихся весной $63,9 за баррель. Оценка на следующий год улучшена до $78,9 за баррель, с $61,6 за баррель.

В 2023 году цена нефти, как ожидается, будет составлять $72,3 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, первую половину недели отечественная валюта заметно укреплялась на фоне как роста аппетита инвесторов к риску после прошедшего заседания ФРС, где звучала мягкая риторика касательно ключевой ставки и сворачивания QE, так и цен на нефть, растущих благодаря заседанию ОПЕК+, которое не принесло сюрпризов и на котором были сохранены нынешние объемы добычи нефти.

"Отметим и продолжение роста инфляции, что для рынка является сигналом продолжения повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Чего ожидать дальше? Позитивный сантимент на американских фондовых рынках резко растворился после очередного роста инфляционных ожиданий, а также новостей о возможной замене Джерома Пауэлла на посту главы ФРС, на этом фоне преобладали "бычьи" настроения по отношению к доллару. Вышедшая в среду в США статистика по ИПЦ отразилась на охлаждении аппетита глобальных инвесторов к риску, что сподвигло их переходить в более безопасные активы (например, золото подорожало в ходе вчерашних торгов на 1%). Цены на нефть Brent также скорректировались, в том числе на данных по запасам от Минэнерго США, что отразилось на позициях рубля. По нашим оценкам, пара "доллар-рубль" попытается вновь опуститься ниже отметки 71 руб./$1 и зафиксироваться к концу недели в диапазоне 70,5-71 руб./$1. Однако в случае сохранения консервативных настроений на фондовом рынке США, валютная пара к концу дня может консолидироваться у отметки 71 руб./$1", - отмечает Жильников.

"В четверг рубль отыгрывал существенную часть потерь, понесенных накануне. На открытии рано утром американская валюта тестировала отметку в 71,4 руб./$1, однако уже к середине дня корректировалась ниже 71 руб./$1. Общая ситуация на развивающихся рынках была достаточно неоднозначной. Вместе с рублем еще большими темпами укреплялись валюты Бразилии, ЮАР и Мексики. В то же время заметно снижалась турецкая лира. (. . .) Некоторую поддержку рублю оказал ближе к вечеру отскок нефтяных цен, несмотря на ухудшение прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть. В предстоящие дни можно ожидать новых попыток пары пара "доллар-рубль" закрепиться ниже 71 руб./$1. В то же время уровень в 72 руб./$1 пока выглядит ближайшим сопротивлением для доллара в случае резкого ухудшения аппетита к риску на локальном рынке", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 ноября на 50,14 копейки, до 71,1964 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,18 копейки, до 81,6552 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в четверг на "Московской бирже" из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 в четверг вырос по отношению к среде на 32,82 копейки и составил 71,1332 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 91,913 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 17,31 копейки, до 81,5917 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 23,12 копейки и составил 81,5656 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR583,28 млн, из которых EUR253,822 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR329,458 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц также осталась на прежнем уровне - 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 8,66% годовых.