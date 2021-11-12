Сбермаркет в III квартале увеличил оборот в 3 раза, до 14,5 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов и непродовольственных товаров "Сбермаркет" в III квартале 2021 года увеличил оборот в три раза по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 14,5 млрд рублей (показатель GMV с промо и НДС).

Количество доставленных заказов увеличилось в 4,1 раза, до 5,994 млн, говорится в сообщении компании. 24% от всего количества заказов приходится на экспресс-доставку (от 20 минут). За девять месяцев 2021 года оборот "Сбермаркета" составил 36,2 млрд рублей, что в три раза больше, чем за девять месяцев 2020 года. Количество доставленных заказов составило 13,46 млн - в 4,2 раза больше, чем год назад.

Основным фокусом для "Сбермаркета" в III квартале было развитие синергии с "экосистемой Сбера" и улучшение качества сервиса за счёт новых проектов, отметила компания. В частности, "Сбермаркет" расширил интеграцию с подпиской "Сберпрайм". В III квартале 27% заказов были сделаны клиентами со "Сберпраймом", и эта доля продолжает расти от месяца к месяцу. Кроме того, сервис начал принимать заказы через витрину "Сбермегамаркета" (основным владельцем маркетплейса также является Сбербанк).

Также в III квартале "Сбермаркет" масштабировал экспресс-доставку. В настоящее время этот формат работает в 16 городах и регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Волгограде, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Омске, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону и Воронеже. Компания масштабировала ещё одно направление бизнеса - самовывоз по модели сlick & сollect.

В сентябре "Сбемаркет" и Metro открыли первый совместный даркстор (micro fulfillment center) на торговых площадях ритейлера в Москве. Новая модель позволит развивать экспресс-доставку из гипермаркетов с большим ассортиментом.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Компания была создана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании.

Сервис обеспечивает доставку из более 86 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей", а также специализированные - "Бетховен", "Четыре лапы", "Подружка", Fix Price и др.

Оборот " Сбермаркета" в 2020 году вырос в 11,2 раза, до 20,7 млрд рублей (с НДС).