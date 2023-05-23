Оборот "Сбермаркета" в I квартале составил 33,5 млрд рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года оборот сервиса доставки продуктов и других товаров из магазинов "Сбермаркет" составил 33,5 млрд рублей (с НДС и промо), сообщила компания.

Количество доставленных заказов достигло 14 млн.

Динамика по показателям не приводится. По словам CEO "Сбермаркета" Артура Саркисова, сервис продемонстрировал "сбалансированный рост с улучшением всех ключевых метрик".

Это произошло за счет усиления регионального присутствия, развития рекламной платформы и фокуса на развитии перспективных моделей бизнеса и операционных моделей.

Доля экспресс-доставки достигла 39,5% от всех заказов в сервисе.

"Сбермаркет" доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. Сервис обеспечивает доставку из 160 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

По оценке Infoline, которую приводит "Сбермаркет", по итогам 2022 года сервис сохранил лидерство на российском рынке e-grocery (по объему продаж).