Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Роснефти за III квартал 2021 года выросла на 35% по сравнению со вторым кварталом, до 314 млрд рублей, сообщает компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 296 млрд руб.

За 9 месяцев показатель чистой прибыли составил 696 млрд руб. по сравнению с убытком в 177 млрд руб. годом ранее.

В III квартале выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 2,32 трлн руб. ($32,2 млрд). Увеличение выручки квартал к кварталу связано преимущественно с ростом цены на сырую нефть (+4,7% в рублевом выражении) на фоне увеличения объемов добычи с учетом постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ (+3,2%), а также с ростом объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке (+13,7%), поясняет компания. За 9 месяцев выручка увеличилась к аналогичному уровню предыдущего года на 46,9%, до 6,2 трлн руб.

Показатель EBITDA в отчетном квартале составил 638 млрд руб. ($8,7 млрд, +11,7% относительно предыдущего квартала).

Свободный денежный поток компании за 9 месяцев вырос в 2,5 раза г/г, до 880 млрд руб.

Чистый финансовый долг и торговые предоплаты "Роснефти" с начала года уменьшились на $8,4 млрд.

Капзатраты компании в III квартале выросли на 3,2% кв./кв., до $3,2 млрд, за 9 месяцев - на 16,3%, до $9,3 млрд. При этом в рублевом выражении капзатраты за отчетный квартал снизились на 4,2% ко второму кварталу, до 227 млрд руб.

"Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Игоря Сечина.