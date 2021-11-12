Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Роснефти за III квартал 2021 года выросла на 35% по сравнению со вторым кварталом, до 314 млрд рублей, сообщает компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 296 млрд руб.

За 9 месяцев показатель чистой прибыли составил 696 млрд руб. по сравнению с убытком в 177 млрд руб. годом ранее.

В III квартале выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 2,32 трлн руб. ($32,2 млрд). Увеличение выручки квартал к кварталу связано преимущественно с ростом цены на сырую нефть (+4,7% в рублевом выражении) на фоне увеличения объемов добычи с учетом постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ (+3,2%), а также с ростом объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке (+13,7%), поясняет компания. За 9 месяцев выручка увеличилась к аналогичному уровню предыдущего года на 46,9%, до 6,2 трлн руб.

Показатель EBITDA в отчетном квартале составил 638 млрд руб. ($8,7 млрд, +11,7% относительно предыдущего квартала).

Свободный денежный поток компании за 9 месяцев вырос в 2,5 раза г/г, до 880 млрд руб.

Чистый финансовый долг и торговые предоплаты "Роснефти" с начала года уменьшились на $8,4 млрд.

Капзатраты компании в III квартале выросли на 3,2% кв./кв., до $3,2 млрд, за 9 месяцев - на 16,3%, до $9,3 млрд. При этом в рублевом выражении капзатраты за отчетный квартал снизились на 4,2% ко второму кварталу, до 227 млрд руб.

"Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Игоря Сечина.

Роснефть Игорь Сечин

Новости

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

"Газпром" не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Умершие знаменитости

Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });