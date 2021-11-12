Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-1%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась к $82 за баррель) и металлами, сдерживающим фактором выступает подросшая фондовая Азия и "плюсующие" фьючерсы на индексы в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,4-1%, при этом растут акции "Русала" на новостях от MSCI.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4174,45 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1836,49 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 71,6 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,3%), акции "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), Polymetal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35% кв./кв., до 314 млрд руб., что превысило прогнозы. Чистый финансовый долг и торговые предоплаты "Роснефти" с начала года уменьшились на $8,4 млрд, сообщила компания.

Подорожали акции UC Rusal (+1%), ВТБ (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил "Русал" в состав индекса MSCI Russia с весом 0,96% по итогам очередного полугодового пересмотра. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,2. Пассивный приток средств в бумагу, по оценкам экспертов BCS Global Markets, окажется на уровне как минимум $142 млн.

В индекс MSCI Russia Small Cap вошли "Европейский медицинский центр", Segezha и "префы" "Мечела" (+3,3%), исключен из индекса "Новороссийский морской торговый порт" (-0,9%). Кроме того, MSCI объявил о повышении показателя NoS (количество акций - number of shares) для Ozon, Polymetal и "Яндекса". Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный. Сырьевые контракты торгуются в "минусе", азиатские рынки акций пытаются расти.

Статистики в пятницу немного. Промышленное производство еврозоны могло сократиться на 0,2% за сентябрь. В США выйдет предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, закроет день отчет Baker Hughes по активным нефтяным буровым в США.

На японском рынке акций продолжает проявляться эффект слабой иены, китайские акции выражают сомнение по поводу стимулов в сфере строительства, но все же проблема платежей по долгам ослабла после того, как China Evergrande погасила очередные проценты по своим обязательствам.

Комментарии банкиров и аналитиков говорят о том, что небольшие "настройки" долговой структуры строительных компаний не означают общее смягчение для покупателей недвижимости или избыточного кредитования самих застройщиков. В Morgan Stanley отмечают, что системных рисков в секторе нет, но платежи конца года могут заставить рынок проявить беспокойство.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что улучшение внешнего фона в пятницу может оказать некоторую поддержку российскому рынку акций.

По состоянию на утро пятницы настроения на мировых рынках можно оценить как умеренно позитивные. Хотя фьючерсы на нефть и промышленные металлы снижаются, ключевые азиатские рынки укрепляются.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, индекс потребительского доверия Мичиганского университета составит в ноябре 71,4 пункта, почти не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается, что в пятницу рынки большую часть торгов проведут в консолидации, индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 4150-4200 пунктов, считает Соловьев.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику (Dow Jones просел на 0,4%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,1-0,5%), инвесторы продолжали оценивать статданные об ускорении потребительской инфляции в США в октябре (до 6,2% - максимума с ноября 1990 года, с сентябрьского уровня 5,4%).

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Источники в японском правительстве сообщили, что разрабатываемый проект стимулирующих мер объемом примерно в 30 трлн иен ($262,7 млрд) будет включать повышение зарплат для социальных работников и сотрудников школ, а также субсидирование внутреннего туризма, который возобновится в феврале, написал Trading Economics.

В Китае в результате Дня холостяка - фестивального праздника, продлившегося с 1 по 11 ноября, - китайские покупатели потратили $139,1 млрд, побив прошлогодний рекорд, даже несмотря на то, что рост потребительских расходов в стране показывал замедление из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены вновь проседают на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на 2021 год, а также ожиданий возможной продажи Штатами нефти из стратегического резерва.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,19 за баррель (-0,8% и +0,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $80,96 за баррель (-0,8% и +0,4% накануне).

Президент США Джо Байден заявил на неделе, что сокращение затрат на энергоносители является его приоритетом на фоне данных, указавших на самый существенный рост потребительских цен в стране за 31 год, пишет Trading Economics.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

В пятницу инвесторы ждут публикации еженедельного отчета о количестве действующих буровых нефтяных установок в США, публикуемого Baker Hughes.