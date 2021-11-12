Источник сообщил о планах группы "ПИК" разместить евробонды на $300-500 млн

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Группа "ПИК" планирует разместить еврооблигации объемом $300-500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Глобальное роуд-шоу компании в рамках подготовки сделки заканчивается в пятницу. Букбилдинг запланирован на понедельник, 15 ноября. Компания планирует предложить инвесторам 5-летние долговые бумаги.

Организаторами размещения выступают JP Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "Ренессанс Капитал", Sber CIB и Sova Capital.

Согласно презентации к выпуску, средства от размещения планируется направить на общие корпоративные цели, погашение и оптимизацию существующего долга, а также развитие бизнеса (включая подразделения Units и Kvarta), в том числе за рубежом.

Планы разместить еврооблигации были у девелопера много лет назад, в 2008 году, однако тогда они так и не были реализованы. С тех пор компания к ним не возвращалась.

Чуть больше месяца назад девелопер провел SPO. В рамках сделки были размещены почти 28,5 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежавшие компании "ПИК-Инвестпроект". Общий объем SPO составил почти 36,3 млрд рублей.

"ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".