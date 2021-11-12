Москва в ближайшие месяц-два разместит выпуск "зеленых" облигаций для населения

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Москва в ближайшие месяц-два планирует разместить выпуск "зеленых" облигаций для населения, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на международном форуме "Всемирный день качества в России".

"На сегодняшний момент мы думаем, что в ближайшие месяц-два выпустим отдельный заем "зеленый", но уже исключительно для населения", - сказал Ефимов на пленарном заседании.