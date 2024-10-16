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Москва заложила в бюджет лимит заимствований через облигации по 150 млрд рублей в год

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москва закладывает в проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов стандартный для последних лет лимит заимствований через облигации - по 150 млрд рублей в год.

Предельный срок погашения долговых обязательств - 30 лет, говорится в проекте, размещенном на сайте Мосгордумы.

В целом проектом столичного бюджета предусмотрено привлечение в 2025 году займов в объеме до 166,8 млрд рублей. В эту сумму кроме облигаций входят кредиты из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме до 16,8 млрд рублей.

Для последних лет лимит в 150 млрд рублей в год традиционен, при этом пока он почти не используется. В 2023 году Москва разместила только "зеленые облигации" для населения на общую сумму 2 млрд рублей, а в текущем году на рынок вообще не выходила. Фактический объем заимствований "будет определяться результатами исполнения бюджета и его потребностью в заемных источниках финансирования", говорится в сообщении мэрии столицы о проекте на новую трехлетку.

Москва Мосгордума
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