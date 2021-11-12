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ЦБ отметил риск сохранения инфляционных ожиданий на повышенном уровне

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отмечает риск сохранения инфляционных ожиданий на повышенном уровне в силу ряда факторов, говорится в комментарии регулятора.

Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики в октябре увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий, сообщает ЦБ.

"В целом инфляционное давление (в октябре - ИФ) оставалось высоким. Ускорение продовольственной инфляции, к которой особенно чувствительны инфляционные ожидания населения, может на них сказаться негативно", - подчеркивает регулятор.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в октябре увеличились, превысив локальный максимум июля 2021 года, они достигли максимума с ноября 2016 года.

Динамика инфляционных ожиданий является одним из основных факторов, на которые Банк России обращает внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

ЦБ в октябре повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - до 7,5%.

Годовая инфляция в октябре 2021 года выросла на 0,73 процентного пункта (п.п.) - до 8,13%. Около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции, еще четверть - продуктов питания животного происхождения (мясной, молочной продукции), что отчасти было обусловлено факторами на стороне предложения, отстававшего от спроса, отмечает ЦБ.

Инфляция за месяц с поправкой на сезонность возросла на 0,2 п.п. - до 1,1%, что является максимумом с апреля 2015 года. В частности, месячный прирост цен на продовольствие с учетом сезонной очистки увеличился на 0,3 п.п. - до 1,9% - максимума с марта 2015 года. Месячный прирост цен на непродовольственные товары увеличился в октябре на 0,1 п.п. - до 0,7%, что соответствует среднемесячному значению во II и III кварталах.

Инфляция по итогам 2021 года, по прогнозу ЦБ, составит 7,4-7,9%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция по итогам 2022 года составит 4,0-4,5%.

Банк России

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