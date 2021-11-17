В ЦБ РФ предупредили о риске резкого роста цен на продовольствие в 2022 г.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит риск повторения ситуации с резким ускорением продовольственной инфляции в 2022 году, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Что касается продовольственной инфляции, то здесь мы имеем не очень хороший урожай в этом году, я говорю глобально. И есть риски того, что эта ситуация повторится и в следующем году, посмотрите, что происходит с ценами на удобрения", - сообщил Тремасов на Международном форуме Московской биржи.

"Проинфляционные риски, мы видим, они будут преобладать. Если говорить, что наибольшую представляет угрозу, - я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье. Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары", - добавил глава департамента ЦБ.

Еще одной важной неопределенностью, по его словам, является реакция мировых регуляторов на рост инфляции.

"Это неопределенность, связанная с реакцией мировых центробанков в области денежно-кредитной политики на текущую картину. Вот здесь действительно, я думаю, коллеги могут на эту тему тоже порассуждать, и рыночные прогнозы имеют очень широкий диапазон ожиданий, в какой мере мировые центробанки будут реагировать на нынешнее существенное отклонение инфляции от цели. Это, наверное, одна из самых важных неопределенностей следующего года", - отметил Тремасов.