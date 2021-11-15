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СП "Роснефти" и ВР открыло на Таймыре уникальное газовое месторождение

Месторождение назвали в честь Евгения Зиничева

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие "Роснефти" и британской BP plc. - ООО "Ермак Нефтегаз" - по результатам бурения поисковой скважины N1 на Верхнекубинском участке недр на Таймыре открыло месторождение с запасами газа 384 млрд кубометров, сообщила "Роснефть".

Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие нового газоконденсатного месторождения на территории полуострова Таймыр. По действующей классификации запасов это сухопутное месторождение относится к категории уникальных.

"Открытое месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности. Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового периода. Результаты геологоразведочных работ, проведенных в непосредственной близости от Пайяхского месторождения, входящего в проект "Восток Ойл", реализуемый "Роснефтью", являются подтверждением значительного нефтегазового потенциала данной территории", - подчеркивается в пресс-релизе.

Месторождение назвали в память о погибшем в сентябре главе МЧС Евгении Зиничеве.

Министр погиб 8 сентября на межведомственных учениях по защите Арктики вместе с режиссером Александром Мельником. Президент Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

Роснефть Ермак Нефтегаз BP Таймыр Восток Ойл Евгений Зиничев

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