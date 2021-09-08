Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на службе

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая людей на учениях, сообщили "Интерфаксу" в среду в МЧС РФ.

"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", - сказали в ведомстве.

Зиничев занимал пост министра с 18 мая 2018 года. Он родился 18 августа 1966 года в Ленинграде, проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте.

С 1987 по 1991 годы проходил службу в КГБ СССР. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ, а в 2006-2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента РФ.

С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области, а 28 июля 2016 года стал временно исполняющим обязанности губернатора региона.

7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.

В декабре 2018 года Зиничеву на посту министра было присвоено воинское звание генерал-полковника. 21 декабря 2020 года Зиничеву было присвоено персональное воинское звание генерала армии.