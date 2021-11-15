Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Газ в Европе подорожал до $962 на отказе "Газпрома" бронировать "Ямал-Европу" на декабрь

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе взлетела до $962 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь.

В понедельник днем сразу после публикации итогов аукциона цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 81,27 евро за МВт.ч, то есть $962 за тысячу кубометров.

В понедельник торги начались на отметке $947, при этом до настоящего момента минимальный уровень цены был зафиксирован на уровне $922 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также совсем не бронировал транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", свидетельствуют итоги аукционов бронирования на декабрь. В таком же формате завершились и прошлые аукционы - на октябрь и ноябрь.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома".

Газпром газ Европа Ямал-Европа

Новости

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не продает газ на своей площадке

ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк в 2022 г.

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк в 2022 г.

Акции Tesla пережили худшую неделю с марта 2020 г. на фоне продажи бумаг Маском

Рубль утром умеренно укрепляется к доллару и слегка к евро

Гнев, торг, депрессия, принятие - стадии конференции ООН по климату. Обобщение

Гнев, торг, депрессия, принятие - стадии конференции ООН по климату. Обобщение
Пандемия коронавируса

Сфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровне

Сфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровне

Сбер продаст обратно ГПБ 36% "МФ Технологии", контролирующей 57% VK

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });