Газ в Европе подорожал до $962 на отказе "Газпрома" бронировать "Ямал-Европу" на декабрь

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе взлетела до $962 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь.

В понедельник днем сразу после публикации итогов аукциона цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 81,27 евро за МВт.ч, то есть $962 за тысячу кубометров.

В понедельник торги начались на отметке $947, при этом до настоящего момента минимальный уровень цены был зафиксирован на уровне $922 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также совсем не бронировал транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", свидетельствуют итоги аукционов бронирования на декабрь. В таком же формате завершились и прошлые аукционы - на октябрь и ноябрь.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома".