"Газпром" объяснил решение не бронировать "Ямал-Европу" на декабрь заявками покупателей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бронирование газотранспортных мощностей зависит от заявок покупателей, заявили журналистам в управлении информации "Газпрома" после аукциона по бронированию на декабрь мощностей польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Впервые на месячном аукционе мощности забронированы не были (были предложены 89 млн куб. м в сутки).

В российской компании заявили: "Газпром" осуществляет бронирование мощностей транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей. В то же время в случае необходимости у нас есть возможность оперативно бронировать дополнительные транспортные мощности, в том числе по "Ямал-Европе", на более короткой основе (недельной, суточной)".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" бронировал мощности на годовом аукционе, на октябрь и ноябрь 2021 года грузоотправитель предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно (выкупалась треть мощностей - 31 млн куб. м в сутки).

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома".