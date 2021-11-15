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Российские банки в октябре снова побили рекорд по выдаче кредитных карт

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки в октябре 2021 года побили сентябрьский рекорд по выдаче кредитных карт, выдав 1,61 млн кредиток, что на 3% больше сентября (1,56 млн единиц), говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с октябрем 2020 года объем выдач кредитных карт в октябре 2021 года вырос на 59%.

Также впервые с марта 2019 года количество выданных за один месяц кредитных карт превысило количество выданных кредитов наличными, отмечает ОКБ.

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За январь-октябрь текущего года россияне взяли 12,9 млн кредитных карт, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года (8,7 млн), и на 10% больше, чем за первые 10 месяцев 2019 года (11,7 млн), когда антиковидные ограничения еще не применялись.

Среди регионов, где банки выдали наибольшее число кредитных карт, спад в октябре по сравнению с сентябрем был зафиксирован в Московской области и Петербурге (на 5%), Самарской (на 3%) и Нижегородской (на 1%) областях. В пяти регионах выдачи кредитных карт сохранились на уровне сентября, а в 21 регионе наблюдался рост. Самый сильный прирост отмечался в Пермском крае (на 10%), а также в Хабаровском крае, Удмуртской республике и Иркутской области (на 7%).

"Новый рекорд по выдачам кредитных карт был установлен на фоне роста потребительского спроса в стране, а также снижения количества выдач залоговых видов кредитов - ипотеки и автокредитов. Рекорд был установлен несмотря на введение Банком России с 1 октября новых мер, направленных на охлаждение необеспеченного кредитования", - отметил гениректор ОКБ Артур Александрович.

ОКБ

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