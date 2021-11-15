ЦБ отметил перегрев на рынке потребительских кредитов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование растет высокими темпами, ЦБ видит риски перегрева в этом сегменте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на комитете Госдумы по финансовому рынку.

"По депозитам ситуация постепенно меняется, а по необеспеченным потребительским кредитам ситуация пока меняется не быстро. Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами – за 9 месяцев с начала года (рост составил - ИФ) 16%. Это не очень хорошо, потому что дальше – уже опасный рост закредитованности. Конечно, кредитные ставки со скрипом, но тоже повышаются вслед за ключевой, но вот высокие инфляционные ожидания, о которых мы говорили, делают для людей эти кредиты все равно привлекательными, несмотря на повышение ставок", - заявила она.

"Поэтому мы обратились к законодателю с просьбой ввести макропруденциальные лимиты на выдачу отдельных видов кредитов, особенно закредитованным гражданам. Я надеюсь, что этот закон будет принят в ближайшее время. Он позволит ограничить темпы нарастания долговой нагрузки для уже закредитованных людей и рост кредитного портфеля в тех сегментах, где уже есть перегрев. Сейчас это как раз потребительское кредитование. Но при этом не будет мешать расширению кредитования в других сегментах", - заявила она.