Спотовые ставки фрахта на танкерном рынке оттолкнулись от дна. Обзор

Танкер "Владимир Мономах" типа Aframax на территории судостроительного комплекса "Звезда". Архивное фото. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спотовые ставки фрахта на танкеры класса Aframax и Suezmax после продолжительного снижения с середины 2020 года в октябре отскочили от минимальных уровней и начали расти, движение вверх в четвертом квартале продолжится, полагают аналитики инвестбанков и участники рынка.

По данным Clarksons, средняя спотовая ставка фрахта на танкеры типа Aframax в сентябре была на уровне $4 тыс. в день, в конце октября ставки взлетели до $14 тыс. в день. Фрахтовые ставки на танкеры типа Suezmax в сентябре составляли $4,6 тыс. в день, в октябре выросли до $15,8 тыс. в день.

Средние ставки фрахта в сентябре 2021 года и ставки фрахта на 29 октября 2021 года по основным типам судов на спотовом рынке ($1000/сутки)*:

Типоразмер судна Октябрь 2021г. Сентябрь 2021г. Динамика (%) VLCC 8,665 2,172 Рост в 4 раза Suezmax 15,824 4,555 Рост в 3,5 раза Aframax 14,075 4,052 Рост в 3,5 раза Танкеры-продуктовозы MR 7,172 5,793 +24% Танкеры-продуктовозы Handysize 6,691 3,611 Рост в 1,8 раза

*Источник: Clarksons

В ожидании роста

По информации Clarksons на 5 ноября, средние ставки фрахта на спотовом рынке на танкеры типа Aframax выросли до $14,168 тыс. в день.

По оценке Teekay, на увеличение спотовых ставок фрахта в начале четвертого квартала повилял рост поставок странами ОПЕК+ на фоне восстановления спроса на нефть, несколько ослабнувшего из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта".

Текущий глобальный энергетический кризис и растущие цены на газ и уголь будут стимулировать рост спроса на нефть в ближайшие месяцы, отмечается в обзоре Clarksons Research.

"ВТБ Капитал" ожидает сохранения позитивной динамики по ставкам фрахта в конце 2021 года. "Да, мы считаем, что рост ставок продолжится. IV квартал традиционно характеризуется повышением танкерных ставок в связи с повышенным спросом на нефть и нефтепродукты, а также усложнением ледовой обстановки. Мы видим, что уже две недели ставки на Aframax стабильно держатся на уровне $14 тыс. в день. Всего месяц назад они лежали на дне $3-4 тыс. в день. Мы не исключаем, что ставки вернутся на десятилетние средние, то есть $20 тыс. в день, в ближайшие месяцы", - сообщила "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитал" Елена Сахнова.

"В ноябре фрахтовые ставки (Aframax) выросли до $14 тыс. в день. Полагаем, что до конца года они могут подняться до $16 тыс. в день", - сказал аналитик Sber CIB Георгий Иванин.

По прогнозам участников рынка, сохранению тенденции восстановления спотовых ставок фрахта способствует также низкий уровень заказов на строительство нового флота и большой процент утилизации старых судов.

По данным Clarksons, динамика списания старых судов в 2021 году ускорилась. Так, суммарный дедвейт танкеров, проданных на слом в сентябре, составил 2,3 млн тонн (17 нефтеналивных танкеров), что является самым высоким месячным показателем с середины 2018 года. За 9 месяцев 2021 года на утилизацию были переданы 104 танкера общим дедвейтом 9,8 млн тонн (в том числе 13 танкеров VLCC и 32 продуктовоза MR). В 2019-2020 годах ежегодный объем дедвейта утилизированных танкеров составлял 3 млн тонн.

Портфель заказов новых судов в третьем квартале также снизился. За первое полугодие судовладельцы разместили заказы на строительство танкеров общим объемом 17,2 млн тонн. В третьем квартале темпы заказов значительно замедлились: в этом периоде были заключены контракты на строительство танкеров общим объемом всего 0,8 млн тонн, что является самым низким показателем со второго квартала 2009 года. "К началу октября портфель заказов на танкеры для перевозки нефти составлял всего 8,4% от текущего размера флота, а портфель заказов на танкеры для перевозки нефтепродуктов составлял всего 6,2 % от размера флота, что является самым низким уровнем по крайней мере за 25 лет", - говорится в обзоре Clarksons.

Дорогой газ в помощь

Падение фрахтовых ставок на мировом танкерном рынке отразилось на финансовых показателях танкерных операторов в III квартале 2021 года. Так, крупнейшие танкерные операторы Teekay Tankers и Euronav в июне-сентябре текущего года получили чистый убыток по сравнению с прибылью годом ранее.

Бельгийская Euronav в третьем квартале текущего года получила $105,9 млн чистого убытка по сравнению $46,2 млн чистой прибыли годом ранее (чистый убыток во II квартале составил $89,7 млн). Чистый убыток Teekay Tankers (Канада) в июле-сентябре 2021 года составил $50,2 млн по сравнению с прибылью $3 млн в аналогичном периоде 2020 года (убыток во II квартале $41,2 млн). Чистый убыток Scopio Tankers в III квартале 2021 года вырос в 3,6 раза и составил $73,3 млн по сравнению с убытком в $20,2 млн за аналогичный период прошлого года (во II квартале танкерный оператор получил чистый убыток в $52,8 млн).

"Рынок танкерных перевозок, вероятно, будет расти в 2022 году, при этом спрос на танкеры, по прогнозам, увеличится примерно на 5-6% и почти вернется к "доковидным" уровням 2019 года", - говорится в отчете Euronav. Компания отмечает, что третий квартал был одним из самых сложных для фрахтового рынка за последнее время, но сейчас он восстанавливается. При этом оператор сохраняет прогноз по рискам спроса на нефть и танкерные перевозки в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

Среди факторов, стимулирующих восстановление рынка перевозок, Euronav отмечает сезонный рост спроса на нефть в преддверии зимы, который наступил раньше, чем обычно. Кроме того, внезапное резкое повышение цен на газ и СПГ повысило привлекательность нефти и способствует переключению на этот вид топлива. "Хотя прогнозы разнятся, ожидается, что рост в течение зимы увеличит потребление нефти на 0,5-1,0 млн баррелей в сутки", - говорится в отчетности танкерного оператора.

"Ставки танкерного фрахта с лета 2020 года продолжают находиться под давлением ввиду слабости спроса на энергоносители, а также ограничений по добыче в рамках соглашения стран ОПЕК+. К концу 2021 года ставки могут показать небольшое оживление на фоне сезонных факторов, однако вряд ли смогут показать дальнейший устойчивый рост. Мы ожидаем, что спрос на нефть в следующем году сохранится на текущих уровнях (примерно 100 млн б/с), чего будет недостаточно для начала восстановления танкерных ставок. Дополнительное негативное влияние также может оказать торможение темпов экономического роста в Китае и странах ЕС", - полагает аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

"Среди факторов, способных поддержать рынок ставок танкерного фрахта, можно выделить замедление темпов распространения COVID-19 на фоне начала использования лекарств, способных эффективно лечить инфекцию, а также роста числа вакцинированных в мире", - считает он.