Эксперты ждут поддержки для танкерного рынка за счет увеличения плеча транспорта нефти

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спотовые ставки на среднетоннажные танкеры во втором квартале 2023 года оставались очень высокими благодаря рекордным объемам импорта нефти на дальние расстояния, и, несмотря на снижение добычи странами ОПЕК+, этот фактор может поддержать танкерный рынок в будущем, говорится в квартальном отчете транспортной компании Teekay.

Все большая доля азиатского импорта во втором квартале 2023 года приходилась на Атлантический бассейн, что привело к росту спроса на танкерные тонно-мили. Согласно оценке экспертов Международного энергетического агентства, Китай стал лидером по увеличению спроса на топливо после отмены ограничений, связанных с COVID-19. Таким образом, КНР компенсирует более слабый рост в странах организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, рынок среднетоннажных танкеров продолжает получать выгоду от увеличения дальности рейсов после изменения структуры торговли с Россией в начале 2022 года. Во втором квартале 2023 года около 90% всего российского экспорта нефти было направлено в Индию и Китай, что создало значительный спрос на тонно-мили для среднетоннажных танкеров, поскольку VLCC (крупнотоннажные танкера) не могут загружаться непосредственно из российских портов. За аналогичный период увеличился и экспорт российской нефти, достигнув в мае максимального за три года уровня в 3,9 млн баррелей в сутки.

Teekay подчеркивает, что не перевозит российскую нефть, но эти изменения пошли на пользу более широкому рынку танкеров, увеличив общий спрос на тонно-мили. "Ставки на среднетоннажные танкеры также нашли поддержку во втором квартале 2023 года за счет высокого уровня экспорта из других ключевых регионов загрузки, таких как США, где экспорт нефти оставался на рекордно высоком уровне - более 4 млн б/с в течение трех кварталов подряд", - говорится в отчете.

МЭА прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть во втором полугодии 2023 года в связи с ожидаемо высоким потреблением со стороны стран, не входящих в ОЭСР. В целом в 2023 году ожидается повышение мирового спроса на нефть на 2,2 млн б/с до рекордно высокого уровня в 102,1 млн б/с, в 2024 году - еще на 1,1 млн б/с, до 103,2 млн б/с.

Однако продолжающееся сокращение поставок нефти странами ОПЕК+ в попытке поддержать цены, отмечает Teekay, может привести к снижению перевозок морским путем в ближайшей перспективе, что негативно скажется на спросе на танкеры в третьем квартале 2023 года.

Влияние этих сокращений на танкерный рынок может быть нивелировано увеличением дальнемагистральных перевозок нефти Атлантического бассейна в Азию, если спрос в Китае и Индии останется высоким, считают в компании. Также ожидается, что ограничение предложения в ближайшей перспективе приведет к снижению мировых запасов нефти во второй половине года, что может способствовать росту цен и привести к смягчению ограничений ОПЕК+ на поставки в конце года.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, мировой портфель заказов на танкеры все еще близок к историческому минимуму и составляет около 5% от существующего флота. В 2023 году ожидается увеличение танкерного флота всего на 2% и незначительный рост в 2024 и 2025 годах.

В целом рынок танкеров остается очень устойчивым, опираясь на сильные фундаментальные показатели спроса и предложения, которые в Teekay считают долговечными. Компания ожидает, что ближайшей зимой ситуация в этой сфере снова будет стабильной, а в ближайшие 2-3 года рынок продолжит укрепляться.