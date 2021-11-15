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ЦБ обещает не штрафовать банки без оперативного информирования о "черном списке" сайтов РКН

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российским банкам в ближайшие несколько месяцев не грозят штрафные санкции за осуществление операций по поручению лиц, оказывающих услуги через запрещенные сайты. ЦБ готовит механизм информирования, который позволит банкам перевести комплаенс в части новых требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в автоматический режим.

В июне этого года были приняты, а в июле вступили в силу поправки, запрещающие кредитным организациям обслуживать и совершать операции с денежными средствами по поручению лиц, оказывающих услуги через сайт, доменное имя которого содержится в Едином реестре запрещенных доменных имен. Целью законопроекта было усиление противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр.

Вскоре после принятия закона Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ ряд вопросов и предложений - как сделать введенный механизм работоспособным. Сейчас, отмечал НСФР, чтобы узнать, есть ли сайт в реестре Роскомнадзора (РКН), нужно вводить каждое конкретное имя в окно запроса, причем требуется защитный код в формате captcha. "Представляется, что такой формат получения информации не позволит финансовым организациям оперативно (с применением средств автоматизации) использовать сведения о доменном имени/указателе страницы сайта потенциального/действующего клиента для выполнения требований (...) о запрете принимать на обслуживание и осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению клиента", - высказывал опасения совет.

НСФР попросил ЦБ рассмотреть возможность регулярного доведения до финансовых организаций актуальной редакции Единого реестра в виде файла, содержащего все запрещенные сайты, в формате, позволяющем внедрить его в автоматизированные банковские системы. С учетом того, что новый закон содержит "труднореализуемые элементы контроля, требующие значительных временных затрат для их внедрения и полной автоматизации", НСФР предложил ввести мораторий на применение принудительных мер к кредитным организациям до 1 января 2022 года.

В информационном письме от 15 ноября, опубликованном на сайте ЦБ РФ, сказано, что сейчас госорганы при участии Банка России ведут работу по созданию механизма оперативного доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений, содержащихся в Едином реестре, в формате, "позволяющем использовать соответствующие сведения в программно-технических комплексах таких организаций". Пока же - на срок до 1 апреля 2022 года - ЦБ решил воздержаться от применения мер к банкам и НФО, которые нарушают требование нового закона, сказано в документе.

ЦБ РФ Роскомнадзор

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