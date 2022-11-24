Дума согласилась смягчить правила работы банков с интернет-платформами

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в "антиотмывочный" закон, которые исключают необоснованный запрет на банковское обслуживание таких крупных платформ, как Avito и VK, если там обнаружены отдельные страницы с запрещенным в России контентом.

Законопроект № 158779-8 был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в начале июля.

"Эта норма призвана облегчить использование закона кредитным организациям, сегодня они действительно находятся в патовой ситуации: когда тот или иной ресурс находится в реестре Роскомнадзора, они формально обязаны блокировать любые операции такого ресурса. Это могут быть крупные поисковики российские, в первую очередь "Яндекс", поэтому для того, чтобы не парализовать деятельность этих организаций, вносится вот это маленькое уточнение", - объяснял ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

В июле 2021 года вступил в силу закон, который запрещает банкам обслуживать и совершать операции с денежными средствами по поручению лиц, оказывающих услуги через сайт, доменное имя которого содержится в Едином реестре запрещенных доменных имен. На практике банки столкнулись с трудностями, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправками предлагается закрепить на законодательном уровне, что запрет на банковское обслуживание не распространяется на клиента, оказывающего услуги с использованием сайта, чье доменное имя/указатель страницы содержится в Едином реестре в том случае, если доступ к такому имени/указателю не ограничен.

Законопроектом также предлагается ввести новую норму, предусматривающую, что запрет на обслуживание не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности кредитных организаций за нарушение условий соответствующих договоров, а также за нарушение гражданских прав при отказе в приеме на обслуживание.