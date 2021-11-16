Brent подорожала до $82,72 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник в отсутствии заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), которого ждал рынок.

Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из SPR, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила CNN, что Байден рассматривает доступные ему инструменты, в том числе продажу нефти из стратегического резерва.

"Ожидания продажи нефти из SPR уже в основном заложены в рынок, - сказала Bloomberg трейдер CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин. - Время идет, и открытия резервов не происходит, в связи с чем, нефтяной рынок, вероятно, будет идти вверх".

К 8:15 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,83%), до $82,72 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,12 (0,2%) - до $82,05 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,54 (0,67%), до $81,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,09 (0,1%), до $80,88 за баррель.

В соответствии с ежемесячным прогнозом Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованным в понедельник, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны увеличится в декабре на 85 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 8,316 млн б/с.

Добыча нефти в Пермском бассейне в следующем месяце может увеличиться до 4,95 млн б/с, что превысит рекордный уровень, зафиксированный в марте 2020 года, прогнозирует EIA.