Brent подешевела до $81,73 за баррель

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на новостях о том, что администрация президента США Джо Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается добиться того же от Китая.

Байден на виртуальных переговорах с председателем КНДР Си Цзиньпином призвал его также продать нефть из резервов страны, сообщила South China Morning Post. По ее сведениям, Пекин открыт к просьбе Байдена, но пока не взял на себя никаких обязательств.

К 8:15 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (0,85%), до $81,73 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,38 (0,5%), до $82,43 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,65 (0,8%), до $80,11 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,12 (0,2%) и составила $80,76 за баррель.

"Если Китай пойдет здесь на сотрудничество с США, чтобы опустить цены на нефть, можно будет говорить о "медвежьем" факторе для рынка", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе.

По данным Американского института нефти (API), за неделю, которая завершилась 12 ноября, запасы нефти в СШАвыросли на 655 тысяч баррелей. Неделей ранее запасы упали на 2,485 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе, также уменьшились запасы бензина.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.