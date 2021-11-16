Для Superjet 100 сформировали пул из 40 запасных двигателей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в Ростех) сформировала пул из 40 подменных двигателей SaM146 для эксплуатантов самолетов Superjet 100.

При наличии запасных силовых установок повышается скорость восстановления исправности самолетов и общая доступность парка для выполнения полетов по расписанию, заявил первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, которого цитирует пресс-служба.

SaM146 производит PowerJet – совместное предприятие "ОДК-Сатурн" и французского Safran Aircraft Engines. По данным "Ростеха", двигатель эксплуатируется 15 компаниями-операторами. Общая наработка парка двигателей превысила 2 млн летных часов.

В прошлом несколько эксплуатантов Superjet 100 отказались от этой машины. Главной проблемой они называли плохо организованное послепродажное обслуживание, в том числе нехватку запчастей. Это приводило к низкому налету и делало самолет коммерчески неэффективным.