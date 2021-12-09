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Мишустин призвал сделать конкурентоспособным двигатель для Superjet

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал сделать конкурентоспособным российский двигатель для самолета Superjet 100 - ПД-8. Он сказал это на заводе "ОДК-Пермские моторы" (входит в "Ростех") и назвал проект по разработке двигателей ПД-8 очень важным.

"И я всегда говорил конструкторам, в том числе "Сухого Суперджета" - надо просто объяснять, что это надежная, нормальная, адекватная машина, которая совершенствуется и проходит свой путь. Это очень важно, потому что вопросов много задается, и вот сейчас, если мы до конца ПД-8 до его (заявленных - ИФ) характеристик доведем, это будет очень важным замещением", - сказал премьер.

Одновременно он призвал инженеров "не забыть об экономике", поскольку "цена на производительность будет нам либо делать конкуренцию с нашими коллегами - вы их всех знаете - либо не делать", и потом, "соответственно, заказы либо будут - либо не будут".

Сейчас региональный самолет Superjet 100 оснащается двигателями SaM146. Их производит PowerJet - совместное предприятие "ОДК-Сатурн" и французского Safran Aircraft Engines. Российские ПД-8 создаются для импортозамещенной версии этого самолета.

В сентябре 2020 года "Ведомости" сообщали, что двигатели ПД-8 разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация, импортозамещенный вариант SSJ-100 - Sukhoi SuperJet New - планируют создать к 2023 года, на разработку будет потрачено 120-130 млрд рублей.

Михаил Мишустин Ростех ОДК-Пермские моторы Sukhoi Superjet ОДК

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