American Tower купит оператора дата-центров CoreSite за $10,1 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU -American Tower, один из крупнейших владельцев вышек сотовой связи в США и мире, купит оператора дата-центров CoreSite за $10,1 млрд с учетом долга, сообщили компании.

Акционеры CoreSite получат по $170 денежными средствами за каждую принадлежащую им акцию компании. Это представляет собой премию в 2% к их цене на закрытие торгов в пятницу ($166,59).

Предполагается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года или в самом начале 2022 года.

Котировки акций American Tower по итогам торгов в понедельник упали на 4,3%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 16% (почти до $124 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил около 25%.

Цена бумаг CoreSite повысилась на 3,6% в понедельник. Рыночная стоимость компании в этом году подскочила на 38% (примерно до $7,4 млрд).