American Tower продаст 29% американского бизнеса в сфере ЦОД за $2,5 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - American Tower, один из крупнейших владельцев вышек сотовой связи в США и мире, договорился о продаже 29% американского бизнеса в сфере центров обработки данных (ЦОД) инвестиционной компании Stonepeak за $2,5 млрд.

Таким образом, общая стоимость бизнеса была оценена в $10,5 млрд, говорится в пресс-релизе American Tower. Он включает в себя 27 дата-центров в 10 штатах США.

Рыночная стоимость American Tower с начала 2022 года снизилась на 13%, примерно до $116,4 млрд.