Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

American Tower продаст 29% американского бизнеса в сфере ЦОД за $2,5 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - American Tower, один из крупнейших владельцев вышек сотовой связи в США и мире, договорился о продаже 29% американского бизнеса в сфере центров обработки данных (ЦОД) инвестиционной компании Stonepeak за $2,5 млрд.

Таким образом, общая стоимость бизнеса была оценена в $10,5 млрд, говорится в пресс-релизе American Tower. Он включает в себя 27 дата-центров в 10 штатах США.

Рыночная стоимость American Tower с начала 2022 года снизилась на 13%, примерно до $116,4 млрд.

American Tower Stonepeak США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Group-IB выделяет бизнес в России и СНГ в отдельное юрлицо

Group-IB выделяет бизнес в России и СНГ в отдельное юрлицо

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

"Вымпелком" повысит стоимость архивных тарифных планов

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Запущен первый российский токен на авторизованной ЦБ блокчейн-платформе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });