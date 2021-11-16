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ВТБ скоро закроет сделку по продаже суверенному фонду Катара доли в проекте ЗСД

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в ближайшее время завершит сделку по продаже 24,99%-ной доли в компании-владельце концессионера Западного скоростного диаметра (ЗСД) суверенному фонду Катара Qatar Investment Authority (QIA), заявил глава ВТБ Андрей Костин на сессии "Транспортной недели-2021".

ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" и QIA подписали в июне на ПМЭФ договор купли-продажи 24,99% из пакета ВТБ в капитале ООО "Холдинг МСС". Эта компания владеет ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), которое является концессионером проекта ЗСД. QIA участвует в сделке через дочернюю компанию F4 Holding LLC.

"Спрос на инвестиции есть. Мы в ближайшее время завершим сделку по продаже крупного пакета акций нашей компании, которая занимается эксплуатацией и владеет правом пользования Западного скоростным диаметром катарскому фонду. До этого такие же сделки были по аэропорту "Пулково" и ряду других. Надо больше, говорят нам инвесторы", - заявил Костин 15 ноября.

"Это зависит от нас, насколько мы готовы работать с частным сектором, насколько мы готовы привлекать частных инвесторов. Повторяю, есть экспертиза, есть цифровые технологии и есть деньги для этого. Мы работаем с правительством, хотелось бы, чтобы правительство более агрессивно нас привлекало к этому и более широко информировало и привлекало нас к этим проектам", - добавил он.

ВТБ QIA ЗСД Андрей Костин ПМЭФ МСС

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