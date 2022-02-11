ВТБ закрыл сделку по продаже суверенному фонду Катара доли в проекте ЗСД

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ завершил сделку по продаже 24,99%-ной доли в компании-владельце концессионера Западного скоростного диаметра (ЗСД) суверенному фонду Катара Qatar Investment Authority (QIA), свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" и QIA подписали договор купли-продажи 24,99% из пакета ВТБ в капитале ООО "Холдинг МСС". Эта компания владеет ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), которое является концессионером проекта ЗСД.

QIA участвует в сделке через дочернюю компанию F4 Holding LLC. Согласно данным "СПАРКа", 10 февраля эта компания стала владельцем 24,99% долей "Холдинг МСС". В свою очередь, кипрская компания Blognot Limited сократила свою долю с 28,91% до 3,92%.

Структуре ВТБ - "ВТБ Инфраструктурный холдинг" - принадлежит 49% долей в ООО "Холдинг МСС", компании "Дефенсум-Инвест" - 22,09%.

ЗСД - внутригородская магистраль в Петербурге общей протяженностью 46 км. Это крупнейший в России транспортный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства.