Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

ВТБ закрыл сделку по продаже суверенному фонду Катара доли в проекте ЗСД

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ завершил сделку по продаже 24,99%-ной доли в компании-владельце концессионера Западного скоростного диаметра (ЗСД) суверенному фонду Катара Qatar Investment Authority (QIA), свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" и QIA подписали договор купли-продажи 24,99% из пакета ВТБ в капитале ООО "Холдинг МСС". Эта компания владеет ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), которое является концессионером проекта ЗСД.

QIA участвует в сделке через дочернюю компанию F4 Holding LLC. Согласно данным "СПАРКа", 10 февраля эта компания стала владельцем 24,99% долей "Холдинг МСС". В свою очередь, кипрская компания Blognot Limited сократила свою долю с 28,91% до 3,92%.

Структуре ВТБ - "ВТБ Инфраструктурный холдинг" - принадлежит 49% долей в ООО "Холдинг МСС", компании "Дефенсум-Инвест" - 22,09%.

ЗСД - внутригородская магистраль в Петербурге общей протяженностью 46 км. Это крупнейший в России транспортный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства.

ВТБ Катар ЗСД Петербург QIA

Новости по теме

Новости

"Транснефть" сочла неконституционной идею урезать права "квазиказначеек"

PGNiG в ответ на иск "Газпрома" подала встречный иск о снижении цены

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

США в январе получили профицит бюджета впервые с сентября 2019 года

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

Цена на нефть Brent ускорила подъем и достигла $92,42 за баррель

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });