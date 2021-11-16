ФАС согласовала сделку по продаже башенного бизнеса "Вымпелкома"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство инфраструктурного оператора "Сервис-Телеком" по приобретению башенной "дочки" "Вымпелкома", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Сделка стоимостью $970 млн предполагает, что независимый башенный оператор приобретет 100% АО "Национальной башенной компании", которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России.

ФАС посчитала, что это не приведет к ограничению конкуренции на рынке связи.

Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале.

При этом вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании.

Как предполагается, большая часть суммы будет выплачена компании при ее закрытии и в первые месяцы 2022 года. Некоторые платежи отложены на 3 года, но они относительно небольшие в контексте сделки, говорили в компании.

По условиям сделки "Вымпелком" (принадлежит международному телеком-холдингу VEON) и "Сервис-Телеком" заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период восемь лет и многократное продление на восемь лет по усмотрению "Вымпелкома". Обе стороны дополнительно войдут в новую программу build-to-suit (строительство объектов под нужды "Вымпелкома"), включающую до 5 тыс. объектов к 2029 году.